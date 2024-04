Tchia dévoile sa date de sortie

L'arrivée de Tchia sur Nintendo Switch a désormais une date de sortie. Les calédoniens d'Awaceb viennent d'annoncer que leur jeu tout mignon, tout poupi, se lancera sur la console hybride dès le 27 juin 2024 . Sans oublier que Kepler Interactive, Awaceb et Maximum Entertainment avaient annoncé, il y a quelques jours, une édition Oléti, une version physique du jeu, qui débarquera dans l'été prochain (croisons les doigts pour que cette édition arrive le jour de la sortie du titre). Prêt à vous lancer dans l'aventure la plus relaxante et ensoleillée de l'été sur Nintendo Switch ? Tchia devrait sans doute se lancer sur l'eShop au prix de 29,99 euros comme sur les autres plateformes.

Rejoignez Tchia dans son aventure tropicale en monde ouvert alors qu’elle part sauver son père du cruel tyran Meavora, qui règne sur l’archipel. Escaladez, glissez, nagez et naviguez à travers des îles magnifiques en explorant un monde sandbox géré par la physique. Affrontez les soldats de tissus créés par Meavora dans des rencontres ouvertes où votre créativité vous donne l’avantage. Prenez le contrôle de n’importe quel animal ou objet que vous pouvez trouver, faites-vous de nouveaux amis et jouez de votre ukulélé. Une histoire poétique de passage à l'âge adulte inspirée de la Nouvelle-Calédonie. Tchia: Oléti Edition comprend le jeu de base et le Kepler Customization Pack, qui inclut quatre ensembles de costumes pour Tchia et quatre packs de personnalisation de bateau, inspirés par d’autres titres du catalogue de jeux Kepler. Caractéristiques principales : SAUT DE L’ÂME : le don spécial de Tchia vous permet de contrôler n’importe quel animal ou objet que vous pouvez trouver. Avec plus de 30 animaux et des centaines d’objets à choisir, envolez-vous en tant qu’oiseau, explorez les océans comme un poisson ou devenez un chien et creusez pour dénicher des trésors ! Servez-vous de votre capacité de saut de l’âme pour explorer, résoudre des énigmes et découvrir des secrets.

EXPLORATION & TRAVERSÉE : parcourez le vaste archipel à force de sauts et de glissades, et utilisez le système de figures pour exécuter de superbes cascades et piquets. Affrontez les vagues de l'océan, naviguez sur votre bateau personnalisable à travers des lagons turquoise et plongez autour des récifs coralliens et des épaves.

UKULÉLÉ : jouez seul ou en compagnie des autres habitants de l'archipel. Votre ukulélé entièrement utilisable sera votre compagnon le plus fidèle tout au long du jeu.

HISTOIRE & MUSIQUE : partez dans une aventure qui fait chaud au cœur avec Tchia et rencontrez une galerie de personnages inspirés par les cultures de Nouvelle-Calédonie. Des cinématiques complètement animées et doublées dans la langue traditionnelle ponctueront votre aventure et une musique orchestrale originale imprégnée de sonorités locales crée un univers unique et immersif.

PERSONNALISATION & OBJETS : personnalisez le style des vêtements de Tchia et son bateau avec des centaines d'objets cosmétiques déblocables allant d'un aspect traditionnel aux options les plus extravagantes. Vous débloquerez également des outils utiles et amusants lors du parcours, tels qu'une lampe torche, une fronde, une boussole et un appareil photo.

NOUVELLE-CALÉDONIE : le monde de Tchia a été inspiré par la Nouvelle-Calédonie, une petite île de l'océan Pacifique, patrie des cofondateurs d'Awaceb. L'inspiration a été puisée dans la richesse et la variété des paysages, des cultures, de la musique, des langues, des folklores et des traditions locales, et a été utilisée pour créer un monde fictif et raconter une histoire universelle que tout le monde peut comprendre et apprécier.