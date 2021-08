Tandem: A Tale of Shadows dévoile sa date de sortie

Nous vous en avions déjà parlé, le jeu d'action avec une dose de réflexion et de plateformes Tandem: A Tale of Shadows vient de dévoiler sa date de sortie sur Nintendo Switch et celle-ci est proche ! Le jeu débarquera sur l'eShop le 21 octobre prochain soit pile à temps pour Halloween.

Dans ce jeu vous incarnerez Emma, une jeune fille cherchant désespérément à retrouver son idole Thomas Kane porté disparu, pour ce faire elle sera accompagnée par son ours en peluche Fenton avec lequel vous formerez un duo de choc. Action, énigmes, plateformes mais surtout coopération avec votre ours seront au rendez-vous dans cette folle aventure. Visuellement très impressionnant, le jeu saura trouver son public et, espérons-le, sera à la hauteur des ces bandes-annonces.