Tandem : A Tales of Shadows : un trailer de gameplay sur Nintendo Switch

Annoncé en mars dernier sur Nintendo Switch, Tandem : A Tales of Shadows vient de se dévoiler un peu plus grâce à une nouvelle vidéo mise en ligne par son développeur Monochrome. Cette dernière nous permet de découvrir les différentes mécaniques de gameplay de notre duo improbable composé de la jeune Emma et de l'ours en peluche Fenton. Toujours attendu dans le courant de l'année 2021 sur Nintendo Switch, nous vous laissons visionner ladite vidéo ci-dessous.

En dépit de son air naïf, Emma est pourtant une fillette très indépendante. Malgré son jeune âge, elle ne se laisse pas intimider quand le doute se fait sentir et elle sait apprendre de ses erreurs. À côté de l'air déterminé d'Emma, Fenton a presque l'air nonchalant. Il est pourtant très complémentaire pour cette jeune fille inarrêtable, et peut la réconforter lorsqu'elle commence à perdre espoir.

Emma et Fenton utiliseront leurs deux perspectives différentes pour résoudre des énigmes et échapper aux dangers terrifiants qui peuplent les cinq dimensions kaléidoscopiques inspirées par Jules Vernes, Conan Doyle et Tim Burton. Alterner astucieusement entre la vue aérienne d'Emma et le défilement horizontal de Fenton nous permettra de dévoiler de nouveaux indices concernant la disparition de Thomas, mais aussi les hallucinations qui assaillent leurs esprits.

Caractéristiques du jeu :

Une direction artistique époustouflante

Découvrez un monde ludique et effrayant inspiré de Jules Verne, Conan Doyle, Tim Burton, et ancré dans l'époque victorienne.

Des énigmes astucieuses

Venez à bout de plus de quarante énigmes et obstacles pour lever le voile sur la mystérieuse disparition de Thomas Kane.

Double Gameplay

Changez de perspective entre Emma et Fenton. Éclairez le décor et projetez des ombres en vue aérienne avec Emma. Et marchez sur les ombres projetées par sa lanterne pour progresser horizontalement lorsque vous incarnez Fenton.

Faites preuve de stratégie

Les joueurs devront affronter des jouets et des boss mécaniques dans chaque dimension. Emma n'étant pas de nature à attaquer, vous ne pourrez compter que sur votre matière grise pour avancer.

Une aventure narrative

Au fur et à mesure qu'Emma et Fenton progresseront dans leur enquête, les joueurs découvriront des cinématiques remarquablement détaillées. Les plus doués trouveront les salles cachées qui leur révéleront des indices supplémentaires sur la disparition de Thomas Kane.

Des mécaniques variées

Poussez ou tirez des objets pour créer des ombres. Utilisez les alarmes et les pièges à votre avantage. Tandem propose de nombreux éléments interactifs à expérimenter.