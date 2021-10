Tandem : A Tale of Shadows - Emma et Fenton démarrent leur aventure sur Nintendo Switch

A quelques jours d'Halloween, le titre de Monochrome Paris dénommé Tandem: A Tale of Shadows est enfin disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch. Pour l'occasion, le jeu de plateformes / réflexion s'offre également un prix de lancement de 17,49€ jusqu'au 31 octobre 2021, avant de revenir au prix de 24,99€. Pour en apprendre davantage sur le jeu, nous vous laissons ci-dessous son trailer de lancement accompagné de son descriptif officiel.

Tandem: A Tale of Shadows redéfinit le genre du jeu de plateformes/réflexion avec un système de jeu unique associant vue aérienne et défilement horizontal dans un style graphique exceptionnel. Aidez Emma et Fenton, un ours en peluche, à élucider la disparition mystérieuse du célèbre magicien Thomas Kane.

Le jeu primé offre cinq mondes magnifiques de type victorien inspirés par Tim Burton, Jules Verne et Conan Doyle. Les joueurs vont devoir alterner judicieusement entre la vue aérienne d'Emma et la vue en défilement horizontal de Fenton pour espérer se tirer en vie de ces dimensions en clair-obscur.

Confrontés à des obstacles complexes et des menaces terrifiantes, ils découvriront des indices sur la disparition de Thomas, sur l'étrange famille Kane et sur leur place dans cet univers. Emma et Fenton parviendront-ils à échapper au manoir meurtrier plein de recoins et de passages, ou leur destin est-il déjà scellé ?