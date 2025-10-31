Tales of Xillia Remastered est disponible sur Nintendo Switch

Bandai Namco continue de proposer aux fans de RPG de (re)découvrir la licence Tales of avec ses opus remastered sur consoles moderne. Le dernier en date, Tales of Xillia Remastered est officiellement disponible sur Nintendo Switch et supports concurrents depuis le 31 octobre 2025 . Pour l'occasion, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement du jeu ci-dessous.

Tales of Xillia Remastered est une version remasterisée de TALES OF XILLIA, publié en 2011. Le jeu invite les joueurs à découvrir le monde magnifique de Rieze Maxia, où humains et esprits cohabitent en harmonie. Ils peuvent vivre l’histoire du point de vue de Milla Maxwell, une jeune femme mystérieuse accompagnée de quatre esprits très puissants, ou de Jude Mathis, un étudiant en médecine de la capitale. Tous deux vont découvrir un dangereux secret qui va les amener à se rencontrer : le royaume de Rashugal utilise une arme qui draine le mana et perturbe l’équilibre naturel. Bien déterminés à sauver leur monde de l’anéantissement, Milla et Jude se lancent dans une quête audacieuse pour détruire cette arme terrifiante.