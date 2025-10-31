Tales of Xillia 2 Remastered déjà en préparation

Alors que Tales of Xillia Remastered s'apprête à sortir ce vendredi 31 octobre dans un silence médiatique des plus étonnant, nombreux fans de la licence de Bandai Namco se demandaient si sa suite Tales of Xillia 2 aurait également le droit à sa version remasterisée. Il n'aura finalement pas fallu attendre longtemps avant d'avoir confirmation. C'est Yusuke Tomizawa, Producteur de la licence qui l'a officiellement confirmé dans les colonnes du magazine japonais Famitsu. Si nous n'avons pas encore d'informations concernant la date de sortie, les informations sur Tales of Xillia 2 Remastered seront dévoilée "très prochainement".

Nous avons formé une équipe avec plusieurs partenaires de développement, et nous avons plus de deux titres en cours de réalisation, allant de la phase de vérification aux étapes finales du développement. En 2025, nous avons pu annoncer et sortir Graces F et Xillia. Cependant, nous continuerons à réfléchir et à développer le projet de remasterisation. Le rythme des sorties dépendra toutefois de l'état d'avancement de la réflexion et du développement, et pourra donc être plus rapide ou plus lent. Malgré tout, nous espérons proposer autant de titres que possible à tout le monde, et ce, le plus rapidement possible.

Source : Famitsu