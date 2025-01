Tales of Graces f Remastered est disponible sur Nintendo Switch

Dernier titre de la franchise Tales of à arborer son look très manga avant l'évolution que nous avons connu avec les épisodes Xillia, Tales of Graces f est enfin de retour sur consoles modernes avec une version remaniée sobrement intitulée Tales of Graces f Remastered. Retrouvez dès à présent les personnages attachants d'Asbel, Sophie et Richard, dans un monde mystérieux où un conflit menace l'avenir de la planète. Officiellement disponible sur Nintendo Switch et supports concurrents depuis ce 17 janvier , nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

La version remastérisée de ce grand classique du genre action RPG emmène les joueurs à la découverte de la luxuriante planète d’Ephinea pour vivre une aventure inoubliable aux côtés d’Asbel, de Richard (prince du royaume de Windor) et de la mystérieuse Sophie, un trio uni par une indéfectible amitié. Alors que le monde évolue au fil des conflits entre trois royaumes rivaux en lutte pour le contrôle de la planète, Asbel et ses amis sont bien décidés à honorer leur promesse pour triompher de nouvelles menaces et relever des défis inattendus. Cette grande histoire de courage et d’amitié qui transcende le temps est de retour dans une version plus somptueuse que jamais, incluant de nombreuses améliorations de qualité de vie et plus de 80 éléments issus des DLC du titre original. Le jeu s’ouvre sur de nouvelles scènes localisées en anglais et intègre de nombreuses améliorations : possibilité d’esquiver les combats, dialogues accélérés, icônes de destination pour une exploration simplifiée et diverses options de qualité de vie pour une expérience inoubliable. Le système de combat rapide et dynamique permet de changer de style, de synchroniser les actions pour réaliser des combos, et d’utiliser des capacités dévastatrices grâce à la jauge Accel Mode. Deux éditions sont disponibles pour explorer le monde fantastique d’Ephinea : Édition Standard : jeu de base complet

: jeu de base complet Édition Deluxe numérique : jeu de base complet et contenu bonus (artbook numérique, bande originale, pack de musiques de combat et ensemble Herbe de soutien Super-croissance)