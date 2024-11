Tales of Graces f Remastered ouvre ses précommandes et dévoile un nouveau trailer

Prochain opus de la licence à avoir le droit à une remasterisation en bonne et due forme, Tales of Graces f Remastered est attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents pour le 17 janvier 2024 . Afin de nous faire patienter jusque-là, Bandai Namco nous propose de découvrir la dernière bande-annonce qui met à l'honneur Asbel et ses compagnons ainsi que les fonctionnalités de cette nouvelle version. Et pour ceux qui le souhaitent, les précommandes sont également ouvertes dans vos boutiques habituelles.

Cette bande-annonce présente également aux joueurs le système de combat simple et rapide ; ils devront être rapide pour esquiver et se concentrer sur le timing de leurs attaques pour maintenir le combo de coups en place, leur permettant d'infliger un maximum de dégâts. Passer d'un style de combat à l'autre aidera les joueurs à réduire la distance avec les ennemis et à contrôler la puissance et la portée des attaques. Enfin, charger la jauge du mode Accélération permet de libérer les compétences spéciales uniques de chaque personnage !