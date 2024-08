Tales of Graces f Remastered annoncé sur Nintendo Switch

A l'occasion des 30 ans de la licence, Bandai Namco vient de dévoiler Tales of Graces f Remastered sur Nintendo Switch et supports concurrents. Au menu du jour, une magnifique histoire riche en émotions mettant en scène Asbel, Sophie et le prince Richard. Cette version remasterisée proposera ainsi du contenu complémentaire à commencer par l'ajout des DLC dans le jeu de base, et diverses mécaniques comme l'annulation des combats automatiques. Espérons seulement que la version Switch soit mieux traitée que Tales of Symphonia Remastered sorti en février 2023. Tales of Graces f Remastered est officiellement attendu pour le 17 janvier 2025 .

Incarnez Asbel Lhant et aventurez-vous une nouvelle fois sur la planète Ephinea dans une quête pour empêcher la guerre d'éclater entre trois royaumes qui se disputent le contrôle. Originellement sorti sur Wii, ce RPG classique fait son retour avec des graphismes améliorés et une fonction de sauvegarde automatique qui saura ravir les fans de la série comme les néophytes. Tales of Graces f Remastered fera son arrivée le 17 janvier 2025.