Découvrez les trailers anniversaires de Tales of Phantasia et Tales of Symphonia

À l'occasion des 25 ans de la licence emblématique Tales of de Bandai Namco, la firme s'adonne actuellement à une rétrospective de ses différents titres via de nouvelles vidéo publiées sur leur chaîne Youtube. Même si la licence a fait ses débuts en 1995 sur Super Nintendo avec Tales of Phantasia, et que Tales of Symphonia a permis de populariser la licence chez les joueurs Nintendo lors de sa sortie en 2003 sur Gamecube, la licence n'est parue que très peu de fois sur les consoles du géant japonais, préférant les consoles de Sony.

Si vous souhaitez découvrir la rétrospective complète s'enrichissant jour après jour, nous vous donnons rendez-vous sur la page Youtube de Bandai Namco. De notre côté, nous vous laissons les trailers des deux titres parus sur consoles Nintendo mis en ligne à ce jour : Tales of Phantasia, et Tales of Symphonia.