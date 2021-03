Tales of Symphonia est le jeu le plus vendu de la série selon Bandai Namco

Licence débutée en 1995 sur Super Famicom (Super Nintendo en Europe), la licence Tales of a su s'adapter et évoluer au fil des années pour atteindre les 25 années d'existence. L'occasion pour Bandai Namco de nous proposer depuis plusieurs mois des vidéo sur leur page Youtube Officielle présentant les différents opus de la série, qu'il s'agisse d'opus principaux ou de spin-off.

Parmi les différents titres parus ces 25 dernières années, un a vraiment réussi à se démarquer : Tales of Symphonia. Paru initialement sur Nintendo Gamecube, il est pour beaucoup de joueurs le premier contact avec cette licence de RPG devenue culte. Durant le dernier stream live posté sur Youtube, Bandai Namco a fait un top 10 des chiffres de vente de la licence, et c'est sans surprise que Tales of Symphonia arrive en tête du classement, talonné de près par Tales of Vesperia.

Makoto Yoshizumi, producteur de la licence à l'époque de Tales of Symphonia, avait expliqué cet engouement pour cet épisode en particulier notamment par le fait qu'il s'agisse du premier épisode en 3D, et d'un grand soutien de la part de Nintendo afin de capter encore plus d'audience.

Pour aller un peu plus loin dans les chiffres, le Stream a permis également d'apprendre quel est l'opus le plus populaire dans chaque région :

Amérique du Nord : Tales of Symphonia

Europe : Tales of Zestiria

Japon : Tales of Destiny

Top 10 des ventes de la licence Tales of :

Tales of Symphonia – 2,400,000 unités Tales of Vesperia – 2,370,000 unités Tales of Destiny – 1,720,000 unités Tales of Zestiria Tales of Berseria Tales of Phantasia Tales of the Abyss Tales of Eternia Tales of Xillia Tales of Destiny 2

Et vous ? depuis quand connaissez-vous la licence, et quel est votre épisode favoris ?