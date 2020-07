Tales of - Une vidéo spéciale pour fêter les 25 ans de la licence

Même si la licence Tales of de Bandai Namco n'est pas des plus présentes sur consoles Nintendo, les joueurs ont pu découvrir au fil des années de vraies petites pépites. En tête nous pouvons citer le premier épisode Tales of Phantasia sur Super Nintendo et Game Boy Advance, ou encore le fameux Tales of Symphonia qui a fait connaître la licence en 2003 sur Gamecube à un grand nombre d'entre-nous.

Pour célébrer le 25ème anniversaire de la licence, Bandai Namco nous a réservé une petite vidéo rétrospective des plus agréable à visionner ci-dessous. Tandis que les consoles concurrentes accueilleront le dernier opus Tales of Arise dans le courant de l'année 2020 , le dernier épisode en date paru sur Nintendo Switch est Tales of Vesperia - Definitive Edition. À voir si Bandai Namco songe un jour à nous proposer des compilations des anciens opus sur la console hybride, comme ils l'ont fait sur PS3.