Takaya Imamura, chara-designer de Star Fox, aimerait revoir Star Fox Zero sur Nintendo Switch

Dans la catégorie très restreinte des titres de la Wii U qui n'ont pas encore eu le droit à un portage sur Nintendo Switch, Star Fox Zero attend attend encore une chance de se racheter après son accueil très mitigé, notamment à cause de son gameplay asymétrique. C'est en tout cas le souhait de Takaya Imamura, concepteur des personnages de la licence Star Fox, que l'on a pu découvrir dans un tweet dédié sur son compte personnel.

Cher Nintendo

Aujourd'hui, six ans se sont écoulés depuis la sortie de Star Fox Zero. Nous savons qu'il y a des défis à relever, mais s'il vous plaît, portez le jeu sur la Switch. Si vous pouviez également produire une suite à l'animation, je me chargerais du scénario et du storyboard.

Nous sommes impatients de travailler avec vous.

Sincèrement vôtre

Outre le portage du jeu, akaya Imamura a fait également connaître son souhait de travailler sur une suite à Star Fox Zero: The Battle Begins, l'animé sorti en parallèle du jeu. Bien que Takaya Imamura ne travaille plus pour Nintendo après 32 années au sein de la société Nintendo, certains fans de la licence espèrent tout de même que la licence redore son blason sur Nintendo Switch, tout comme l'a fait savoir Platinum Games qui voulait également s'occuper du portage il y a quelques mois.