Star Fox Zero : PlatinumGames aimerait porter le jeu sur Nintendo Switch si l'occasion se présentait

Star Fox Zero était un titre qui aurait du remettre la licence Star Fox sur le devant de la scène tout en faisant la démonstration de la pertinence du gameplay asymétrique de la Wii U dans un jeu de tir. Finalement, le jeu s'est transformé en un véritable fiasco et au lieu de célébrer le gameplay asymétrique, il l'a définitivement enterré et probablement avec lui, la licence Star Fox- pour un bon moment du moins. Un coup dur pour le bébé de Miyamoto développé par PlatinumGames... Pourtant, malgré tout le jeu garde une petite base de fans, persuadés que si le jeu était adapté aujourd'hui avec des commandes classiques, il rencontrerait finalement son public et serait réhabilité, remettant du même coup la licence Star Fox sur le devant de la scène.

Questionné à ce sujet par le site VGC, le directeur de PlatinumGames, Atsushi Inaba, a déclaré qu'il aimerait bien porter le jeu sur Nintendo Switch si "l'occasion se présentait" ne serait-ce que pour permettre à plus de joueurs de le découvrir. Après, il faudrait voir ce qu'il serait possible de faire-ou pas avec le gameplay du jeu conçu à la base par Shigeru Miyamoto lui-même. Atsushi Inaba précise cependant qu'il suivrait évidemment les consignes de Nintendo à ce sujet. Il en profite d'ailleurs pour rappeler que c'est Yusuke Hashimoto qui a réalisé le jeu (et qui a aujourd'hui quitté Platinum) et que cela n'a pas toujours été facile de " transmettre ses idées à M. Miyamoto, car sa personnalité mise à part, c'est un géant de l'industrie et quelqu'un que beaucoup de créateurs admirent. Donc, il faut beaucoup de courage pour aller vers lui avec des idées ou des commentaires." Ceci explique d'ailleurs peut-être cela...

Alors Star Fox Zero rejoindra-t-il les autres jeux du catalogue Wii U sur Nintendo Switch ou restera-t-il encore et pour longtemps une exclusivité Wii U, vestige du gameplay asymétrique ? N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour mémoire, vous pouvez retrouver ICI, notre test du jeu sur Wii U.

Source : Videogameschronicle