Sword of the Necromancer s'offre une version physique sur Nintendo Switch

Après une sortie sur Nintendo Switch en janvier 2021, Sword of the Necromancer s'apprête à profiter d'une sortie en version physique. C'est grâce à un partenariat entre Grimorio of Games, JanduSoft S.L. et le distributeur Tesura Games que deux versions vont voir le jour sur le site UltraCollectors : une version standard à 34,99€ et une version Ultra Collector à 59,99€ comprenant les éléments suivants.:

Sword of the Necromancer - Boîtier et cartouche Switch

- Boîtier et cartouche Switch Artbook de plus de 200 pages

CD de la bande-son avec 33 pistes

8 cartes IR

Certificat Ultra Collectors

Langues prises en charge : Anglais, Espagnol, Catalan, Galicien, Français, Allemand, Italien, Japonais

Voix : Anglais, Japonais

DLC inclus

Les précommandes étant déjà ouvertes, les versions physiques de Sword of the Necromancer sont prévues pour le mois de juillet 2021.

