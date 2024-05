Sword of the Necromancer revient en 3D avec "Resurrection"

Initialement sorti sur Nintendo Switch le 28 janvier 2021 , Sword of the Necromancer, le titre de Grimorio of Games, reviendra très bientôt sous une autre forme. D'abord en deux dimensions, cette fois-ci Tama revient avec l'épée du Nécromancien avec une dimension supplémentaire. Sword of the Necromancer : Resurrection compte bien vous proposez de revivre la même aventure avec de meilleurs graphismes et un point de vue différent.

De quoi suprendre tant cette pratique est plutôt inédite dans le monde du jeu vidéo, mais pourquoi pas. De quoi chauffer les joueurs avant la sortie de la véritable suite du jeu Sword of the Necromancer Revenant qui est, lui aussi, attendu en 2024 sur Nintendo Switch. Plutôt Sword of the Necromancer (l'original), Sword of the Necromancer : Resurrection (le remake en 3D) ou Sword of the Necromancer Revenant ​(la suite du jeu) ? Oui il faut suivre.