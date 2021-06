Sword of the Necromancer s'offre un nouveau DLC gratuit

Toujours généreux envers son public, Grimorio of Games et JanduSoft S.L. viennent de dévoiler la date de parution du prochain DLC de Sword of the Necromancer. Entièrement gratuit, ce dernier proposera aux joueurs le contenu suivant :

Challenge Mode

Revisitez le jeu de base avec une touche aléatoire. Dans ce nouveau mode, vous progresserez comme d'habitude à travers les cinq étages du donjon, mais restez attentif aux nouveaux ennemis et aux rencontres inattendues !

Colosseum Mode

Testez votre courage contre des hordes d'ennemis ! À partir du niveau 1 et sans aucun objet, défiez la mort en affrontant des vagues d'ennemis pour progresser. Les enchaînements de combos seront la clé de votre survie ; plus votre compteur de combos sera élevé, plus vous gagnerez d'XP et plus vous trouverez de bons objets !

Boss Rush

Combattez 5 boss sans pause ! Affrontez des boss plus coriaces (anciens et nouveaux) en succession rapide, avec votre équipement d'aventurier actuel. Montez en niveau et équipez-vous pour les affronter ! Si vous terminez ce mode, vous débloquerez l'un des boss originaux comme invocation !

Editeur de donjon

Construisez et jouez des donjons personnalisés ! Créez un étage, choisissez les ennemis que vous voulez voir apparaître et sélectionnez le boss qui garde la sortie. Vous pouvez même choisir les objets qui apparaîtront dans les coffres et leurs propriétés, afin de vous lancer un défi unique ou de partager un étage diabolique avec un ami. Partagez vos créations via un simple code texte !

Boutique

En jouant aux nouveaux modes, vous gagnerez des symboles que vous pourrez échanger contre des objets dans la boutique d'objets. L'offre d'objets change tous les jours et est la même pour tous les joueurs chaque jour. Cette fonctionnalité peut vous aider à débloquer tous les types d'armes et de reliques, un outil utile pour les chasseurs d'exploits !

Épilogue

Terminez les nouveaux modes Extra pour débloquer un nouveau chapitre de l'histoire !