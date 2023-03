SWORD ART ONLINE ALICIZATION LYCORIS - Le DLC Blooming of Matricaria est disponible sur Nintendo Switch

Disponible depuis le 30 septembre 2022 sur Nintendo Switch, SWORD ART ONLINE Alicization Lycoris permet aux joueurs de découvrir les dernières aventures de Kirito et de ses camarades dans l'Underworld. Si vous avez déjà fait le tour du contenu de base, le deuxième DLC du jeu Blooming of Matricaria est disponible dès maintenant à l'achat et vous permettra de terminer

Kirito et ses amis devront prendre position une fois de plus contre le mal, sous la forme des Quatre Seigneurs attaquant la Cathédrale Centrale, semant le chaos dans l’Underworld. Ce DLC propose un nouveau scénario, emmenant les joueurs à travers de nouvelles cartes et donjons. Il introduit également de nouvelles bêtes divines à défier et de nouvelles armes pour les aider dans leur nouvelle aventure.

Source : Nintendo