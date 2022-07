SWORD ART ONLINE Alicization Lycoris officialisé sur Nintendo Switch

Dévoilé par erreur la semaine dernière, SWORD ART ONLINE Alicization Lycoris est désormais officiellement annoncé sur Nintendo Switch. Le jeu, disponible depuis 2020 sur PS4, Xbox One et PC, débarquera prochainement sur la console de Nintendo agrémenté du contenu supplémentaire "Apôtres anciens" et aura, naturellement, droit, comme les autres versions, aux DLC gratuits et payants à venir. Rappelons que le jeu a déjà reçu une "extension majeure" nommée Blooming of Forget-me-not et qu'une autre, nommée Blooming of Matricaria, est attendue d'ici peu . En attendant d'autres détails, notamment la date de sortie du jeu sur Switch, retrouvez une présentation de SWORD ART ONLINE Alicization Lycoris ainsi que le boxart et un trailer japonais montrant des images de la version Nintendo switch, publié par bandai namco.

Pour rappel, SWORD ART ONLINE Alicization Lycoris arrive " bientôt " sur Nintendo switch.

SWORD ART ONLINE Alicization Lycoris, dernier opus d'une série animée populaire, vous plonge au cœur du monde virtuel "Underworld" de l'arc Alicization. Découvrez des graphismes dignes des meilleurs JRPG, et incarnez le protagoniste Kirito. Laissez-vous transporter par une histoire intense et des combats aux fonctionnalités évoluées. UNE FLEUR SYMBOLIQUE Le lycoris est une plante très répandue au sud du Japon. Son nom évoque la passion, les souvenirs tristes, la réunion et l'indépendance. Ce n'est pas sans rapport avec l'histoire du jeu... FIDÈLE À L'ŒUVRE ORIGINALE Kirito se réveille dans un monde virtuel inconnu, où pourtant tout lui semble familier... Ce monde virtuel est tellement réaliste que même les personnages gérés par une IA se comportent comme de véritables humains... Kirito y fait la rencontre d'un jeune homme du nom d'Eugeo, sans savoir que leurs destins sont liés par une promesse gravée au plus profond de leur cœur. Pour tenir cette promesse et rester ensemble, ils n'ont pas d'autre choix que d'avancer... RETROUVEZ VOS PERSONNAGES PRÉFÉRÉS Kirito, Alice, Eugeo, ainsi que l'Administrateur seront de la partie. Revivez l'histoire d'Alicization au travers d'un JRPG dense et retrouvez tous vos personnages préférés de la série animée.

Source : Nintendolife