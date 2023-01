SWORD ART ONLINE Alicization Lycoris - Le DLC Blooming of Forget-me-not est disponible sur Nintendo Switch

Alors que nous avons appris que SWORD ART ONLINE LAST RECOLLECTION, dernier épisode de la série vidéoludique de SAO, ne sera pas proposé sur Nintendo Switch, les fans de Kirito possédant peuvent noyer leur chagrin en relançant SWORD ART ONLINE Alicization Lycoris sorti en septembre dernier. Le titre se voit en effet bénéficier d'un premier DLC dénommé Blooming of Forget-me-not, et est disponible à l'achat dès maintenant. Pour avoir un aperçu de ce DLC, nous vous laissons visionner la dernier vidéo dédiée ci-dessous.

Le monde de SWORD ART ONLINE continue de s’enrichir : dans la foulée de la sortie de SWORD ART ONLINE ALICIZATION LYCORIS sur Nintendo Switch en septembre dernier, le premier DLC Blooming of Forget-me-not est désormais disponible à l’achat sur cette plateforme. Après avoir terminé l’histoire principale, les joueurs peuvent prolonger leur aventure avec Blooming of Forget-me-not, qui propose un nouvel arc narratif, des armes, des sets et des donjons inédits ainsi que de nouvelles Bêtes Divines à affronter.