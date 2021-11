C'est une date à marquer d'une pierre blanche, en ce 11 novembre 2021 l'application Twitch est enfin disponible sur Nintendo Switch gratuitement. Pesant 31 Mo, celle-ci vous permettra enfin d'assister à du streaming en direct directement depuis votre console, attention cependant il ne sera pas possible de streamer vous-même depuis vos Nintendo Switch.

Après Youtube puis dernièrement TV Pokémon il y a quelque temps, la Nintendo Switch se dote enfin d'une nouvelle application de streaming vidéo. Pour télécharger Twitch rien de plus simple, il vous suffit de vous rendre sur l'eShop. Que pensez-vous de cette sortie surprise ?

L'univers du sport est ici. Regardez vos sports préférés : basketball, baseball, football, football américain, natation, catch, hockey, billard et bien plus encore avec les talk shows, les chaînes de league, les équipes virtuelles, et l'esport.

