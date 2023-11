Twitch sur Nintendo Switch fermera ses portes en janvier

Pour regarder vos streamers préférés jouer aux jeux vidéo, vous avez deux écoles : ceux qui regarde sur un écran relativement grand, ou ceux qui préfèrent s'esquinter les yeux en regarder des live sur un smartphone, voire même sur Nintendo Switch. Mise en place depuis novembre 2021 sur l'eShop de la Nintendo Switch, l'application Twitch n'a semble-t'il pas réussi à convaincre les utilisateurs à cause de soucis de stabilité et d'optimisations. Le service fermera finalement ses portes le 31 janvier 2024 sur Nintendo Switch. Les joueurs devront retourner à leur PC ou tablette, en espérant que la prochaine console de Nintendo sera plus axée multimédia que notre petite hybride actuelle.

Source : Nintendo