Super Sonic aurait pu être dans SONIC, le Film

Depuis déjà bientôt un mois,SONIC le Film est sur les écrans et cartonne un peu partout dans le monde malgré des critiques parfois très sévères (voir ici) Faut croire que le public a été plus réceptif que les critiques de cinéma même si, malgré tout, certains joueurs ont regretté que le film n'utilisait pas assez l'univers de Sonic en se contentant de mettre en scène Sonic et le Docteur Robotnik... Cependant, il semble que cela n'ait pas toujours été le cas. En effet, dans une entrevue publiée par le site Comicbook, le réalisateur du film, Jeff Fowler, a révélé qu'une version antérieure du script incluait Super Sonic.

Seulement, même si le réalisateur sait l'importance de Super Sonic dans l'imaginaire des fans et la mythologie de la licence, il a préféré ne pas l'utiliser afin de "rester simple". L'idée étant de planter le décor et de présenter les personnages avant, éventuellement, d'aller plus loin... Il est vrai que l'approche du réalisateur était à l'origine de proposer une vision "réaliste" de Sonic à laquelle probablement Super Sonic ne collait pas vraiment. Mais après avoir revue sa copie et suite au succès du film, il est tout à fait possible que le réalisateur convoque Super Sonic et même les " Chaos Emeralds" dans une (probable) suite. To be continued...

