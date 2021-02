Super Smash Bros. Ultimate : découvrez les dernières illustrations mettant en lumière les prochains combattants Pyra et Mythra

Annoncées lors du dernier Nintendo Direct en date, Pyra et Mythra de l'opus Xenoblade Chronicles 2 constituent le 4ème combattant du Fighters Pass vol.2. Un personnage teasé comme étant un 2 en 1, à l'instar du dresseur de Pokémon.

A l'occasion de la future sortie de ces deux nouvelles combattantes dans Super Smash Bros. Ultimate, le créateur du jeu M.Sakurai nous a dévoilé par le biais de son compte Twitter de nouvelles images/screenshots mettant en avant Pyra et Mythra disponibles ci-dessous. Mais ce n'est pas tout, afin de célébrer l'arrivée de ces deux protagonistes, Masatsugu Saito, le character designer de Xenoblade Chronicles 2 a réalisé une illustration unique pour cet événement.

Pour rappel, Pyra et Mythra débarqueront toutes les deux durant le mois de mars 2021 , sans plus de précisions. En attendant d'avoir plus d'informations à leur sujet, découvrez son trailer reveal ci-dessous dévoilé lors du dernier Nintendo Direct.

Pour célébrer l'arrivée de Pyra et Mythra dans Super #SmashBrosUltimate, voici une illustration spéciale réalisée par Masatsugu Saito, le character designer de #XenobladeChronicles2 ! pic.twitter.com/kAsL3wgfiX — Nintendo France (@NintendoFrance) February 17, 2021

Source : Smashbros