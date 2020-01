Super Smash Bros. Ultimate : une date de sortie pour le cinquième personnage en DLC

Super Smash Bros. Ultimate est un incontournable de la Nintendo Switch et il devrait le rester encore longtemps. Si vous attendez avec impatience de découvrir le cinquième personnage du DLC "Fighters Pass", sachez que l'eShop l'annonce désormais au 29 février prochain (comme on le voir sur ce cliché publié par Nintendo Soup.) Alors quel sera ce personnage et de quelle série viendra-t-il ? Les rumeurs seront-elles confirmées (voir ici) ou pas ? Encore un peu de patience.... Peut-être le découvrirons-nous dans le prochain Nintendo Direct ? Comme d 'habitude : wait and see.

Comme des lecteurs attentifs nous l'ont précisé, il s'agit en fait d'une date butoir. Sur l'eShop français, il est d'ailleurs noté (au sujet du combattant 5) Distribution prévue jusqu'au 29 février 2020 . On peut donc espérer découvrir cet ultime combattant, avant.

Source : Nintenderos