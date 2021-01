Super Smash Bros. Ultimate - Le premier tournoi de 2021 vous met la tête dans les étoiles

Avis aux amateurs de combats en ligne sur Super Smash Bros. Ultimate, le premier tournoi de 2021 est enfin accessible aux joueurs depuis ce premier janvier. Du 1er au 4 janvier à 7h00 , l'évènement La tête dans les étoiles vous permettra de combattre dans des arènes où pleuvront différents items étoilés, dans des match à point impliquant 4 joueurs, et se déroulant en 2 manches.

Plus vous finirez haut dans les tournois, plus les esprits récupérés en récompense seront de bonne qualité. Ne reste plus qu'à vous distinguer dans ce tournoi. Attention pour les nouveaux venus, nous vous rappelons que pour jouer en ligne à Super Smash Bros. Ultimate, un abonnement au Nintendo Switch Online est nécessaire.