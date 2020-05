Super Smash Bros. Ultimate sera absent à l'EVO 2020

Nous vous en parlions récemment, mais l'édition 2020 de l'EVO sera compromise cette année à cause de la crise sanitaire mondiale rendant ainsi les tournois sur place impossible. Cependant pour contourner ce problème, les organisateurs de l'EVO ont teasé il y a peu de temps de cela l'arrivée d'un événement en ligne qui remplacerait les tournois physiques. Si vous n'avez pas encore lu notre news à ce sujet, celle-ci est disponible ici.

Bonne nouvelle, nous avons appris hier par le biais du compte Twitter officiel de l'EVO que cet événement en ligne se déroulera chaque week-end entre le 4 juillet et le 2 août 2020 . Malheureusement, Super Smash Bros. Ultimate ne sera pas présent cette année durant cette édition. La cause viendrait du service en ligne de Nintendo jugé trop instable par les organisateurs et cela rendrait l'expérience de jeu trop altérée. Nous espérons que cette terrible annonce motivera Nintendo à améliorer la qualité de son service en ligne qui nous le rappelons est payant depuis quelques mois.