Super Smash Bros. Ultimate célèbre ses esprits violets dans un tournoi

Super Smash Bros. Ultimate va mettre à l'honneur ses esprits de couleur violette dans un nouveau tournoi. À partir du 19 mars vous aurez le loisir d'affronter Camilla de Fire Emblem Fates, Lunala de Pokémon Lune, le marchand de masques de The Legend of Zelda : Majora's Mask ou encore l'iconique Lubba le luma enrobé de Super Mario Galaxy 2 et bien d'autres (vous pouvez en voir l'intégralité sur l'image ci-dessous).

Une aubaine pour ceux qui souhaiterait compléter leurs collections d'esprits.