Super Smash Bros. Ultimate : la version 9.0.2 corrigeant la majorité des bugs du jeu est disponible

Il y a quelques jours de cela, nous vous avions annoncé que Super Smash Bros. Ultimate allait recevoir une nouvelle mise à jour, la 9.0.2 (voir ici). Lors de l'annonce de ce patch, aucune information supplémentaire ne nous a été transmises de la part de Nintendo. Nos prédictions alors étaient que ce patch allait corriger bon nombre de bugs présents dans le jeu.

La version 9.0.2 étant disponible dès aujourd'hui sur Super Smash Bros. Ultimate, nous sommes maintenant dans la mesure de pouvoir consulter quelles modifications ont été apportées. Sans grandes surprises, il s'agissait bien d'un patch corrigeant la majorité des bugs et glitchs du jeu. Malheureusement, aucun ajustement ni changement sur les plus de 70 combattants du roster ont été appliqués dans cette nouvelle version. Bref, sans plus tarder, retrouvez ci-dessous les correctifs de la 9.0.2 de Super Smash Bros. Ultimate ou via le site officiel ici.

Correction d'un problème où vous ne pouviez pas utiliser le joystick pour sauter en tombant après avoir créé une enclume en utilisant l'attaque aérienne vers le bas.

Correction d'un problème où le tireur du Duck Hunt's (B + Bas) et le fantôme du Zelda's (B + Bas) ne se comportaient pas comme prévu.

Correction d'un problème où la vitesse initiale de Samus et de Dark Samus en B + Haut sur le terrain ne se comportait pas comme prévu.

Correction d'un problème où les combattants se déformaient parfois sur le stage Venom.

Correction d'un problème où les combattants traversaient parfois le background lorsqu'ils étaient éjectés sur certains stages.

Correction d'un problème qui vous obligeait parfois à terminer un combat sur un stage créé dans Stage Builder.

Diverses corrections de gameplay.

Source : Nintendo