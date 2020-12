Super Smash Bros. Ultimate souffle sa deuxième bougie entre deux polémiques sur l'eSport

C'est le 7 décembre 2018 que sortait Super Smash Bros. Ultimate. Dernier bébé de la licence signé Masahiro Sakurai, cet épisode exclusif à la Nintendo Switch contrairement à son prédécesseur continue encore deux ans plus tard à faire parler de lui, mais hélas pas toujours en bien. Si la plupart des joueurs retiendront son casting absolument gigantesque de 77 combattants, ses stages et son catalogue de musiques variés, d'autres pointent depuis le début (à juste titre) la fragilité des serveurs online du jeu, ou encore le système de recherche d'adversaire dans les matchs classés servant à ouvrir l'accès au fameux salon VIP.

Pire, Nintendo et Super Smash Bros. Ultimate. essuient actuellement les déluges de critiques de la part des fans de la scène eSport après que la firme ait provoqué l'annulation de l'évènement The Big House, suite à l'utilisation de versions de jeu modifiées non autorisées par la firme. Si Nintendo est légalement dans son droit, cet évènement a aussi rappelé les liens fragiles qui lient Nintendo et la communauté eSport.

Mais si ce déluge de critiques est surtout présent sur la Toile et ne cible qu'une certaine catégorie de joueurs, une bonne majorité d'entre-nous gardent surtout le souvenir de dizaines et de dizaines de parties en famille ou entre amis, en local ou en ligne. De grosses crise de nerf à cause "de la manette qui répond pas correctement", ou d'un Smash Meteor savamment administré par votre adversaire.

Se voulant être le lieu de rencontre ultime des différentes licences du Jeu Vidéo, Nintendo ou non, Super Smash Bros. Ultimate, a su créer la surprise en proposant un casting extrêmement riche, et des icônes que l'on ne s'attendait pas à voir un jour comme Banjo & Kazooie, ou encore Steeve de Minecraft. Véritable travail de titan réalisé sous la houlette de Masahiro Sakurai, nous espérons que Super Smash Bros. Ultimate saura passer l'orage dans lequel il se trouve en ce moment, et fêter dignement son deuxième anniversaire. L'occasion ne serait-elle pas idéale d'ailleurs pour nous révéler un des prochains combattants du Fighters Pass Vol. 2 ?