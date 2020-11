Super Nintendo World : découvrez les attractions du parc vues du ciel

Le Super Nintendo World, le premier parc d'attraction Universal x Nintendo va ouvrir ses portes l'année prochaine à Osaka sachant que d'autres devraient suivre notamment aux Etats-Unis. Cependant, le parc est prêt et toutes les attractions sont en place et n'attendent plus que els visiteurs en espérant que la crise sanitaire soit maîtrisée. le parc aurait d'ailleurs déjà être inauguré cet été pour les J.0. 2020 de Tokyo. En attendant, des images du parc circulent de plus en plus sur le net nous permettant d'apprécier différentes attractions : la colline aux plantes Piranha, le château de Peach, de Bowser... Pour en avoir un aperçu, vous pouvez jeter un coup d'oeil sur la vidéo ci-dessous et quelques captures d'écran.

Pour rappel, le parc Super Nintendo World ouvrira ses portes au printemps 2021 . Retrouvez d'autres images des allées du parc dans notre news précédent

Source : Youtube