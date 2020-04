Le dessus des Karts : nouvel artwork du parc d'attraction Super Nintendo World

Le premier parc d'attraction dédié à Nintendo, le Super Nintendo World d'Osaka devait ouvrir ses portes d'ici le 24 juillet 2020 mais avec la crise du COVID-19 et, notamment, le report des J.O. de Tokyo à (au moins) l'année prochaine, rien n'est moins sûr. Pour autant, Universal continue de faire la promotion de ses parcs et des différents univers qui les composent. Ainsi, on découvre aujourd'hui un nouvel artwork qui nous permet de voir les Karts de l'attraction dédiée à Mario Kart...

