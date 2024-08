Super Monkey Ball Banana Rumble - Le DLC SEGA Pass est disponible

Dernier opus de la licence simiesque sorti le 25 juin dernier et qui a tapé dans l'œil de votre serviteur, Super Monkey Ball Banana Rumble ne pouvait pas échapper aux classiques DLC cosmétiques. Alors que Sonic a déjà fait son entrée au casting, il sera désormais accompagné de Tails, Knuckles et Amy grâce au DLC SEGA Pass.

Les trois personnages seront jouables en mode Aventure et en mode Bataille, chacun disposant de ses propres caractéristiques pour les aider dans les niveaux. De plus, les bananes à ramasser en jeu se transformeront en anneaux dorés pour rendre hommage à la célèbre franchise.

De plus, le SEGA Pass contient 15 objets cosmétiques comprenant des costumes de Shadow the Hedgehog, NiGHTS, Gilius Thunderhead, Majima et Akira. Veuillez noter que ces objets cosmétiques ne sont disponibles que pour AiAi, MeeMee, Baby, GonGon, YanYan, Doctor et Palette.