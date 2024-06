Super Monkey Ball Banana Rumble - Crazy Taxi s'invite au casting

Toujours attendu pour la fin du mois de juin en exclusivité sur Nintendo Switch, Super Monkey Ball Banana Rumble continue de faire parler de lui, et plus précisément de ses DLC. Après la bande à Sonic, c'est au tour d'Axel, le conducteur fou de Crazy Taxi, de s'inviter dans le jeu via le DLC SEGA Pass. Pour rappel, Super Monkey Ball Banana Rumble sera disponible en versions physique et dématérialisée le 25 juin 2024 .

Fais la course et roule avec Axel alors qu'il rejoint AiAi et ses amis, tout en semant un sacré chaos au passage ! Axel sera jouable en mode Aventure et Bataille, et disposera de ses propres caractéristiques pour l'aider dans les niveaux. De plus, et seulement pour Axel, toutes les bananes en jeu se transformeront en pièces pour rendre hommage à la franchise et lui permettre de gagner le jackpot.