Super Monkey Ball Banana Rumble - Hatsune Miku et Godzilla à l'honneur dans le dernier DLC

Si vous n'avez pas encore cédé à l'appel de Super Monkey Ball Banana Rumble, une démo du jeu est disponble sur l'eShop de la Nintendo Switch. Pour ceux possédant déjà le titre, SEGA annonce que la mise à jour 2.00 sera officiellement disponible le 26 novembre , proposant au passage des niveaux Ultime EX, un nouveau mode multijoueur dénommé Baston Super Paf et d'autres améliorations pour le mode Aventure. Pour ceux qui le souhaitent, Godzilla et Hatsune Miku sont également à l'honneur avec deux DLC payant qui leur sont dédiés. Nous vous proposons ci-dessous un récapitulatif de toutes les nouveautés à venir.

Godzilla et Hatsune Miku arrivent en tant que personnages invités dans le DLC.

Écrasez vos adversaires avec Godzilla, le puissant Roi des monstres, ou faites la fête avec la chanteuse virtuelle enjouée Hatsune Miku, prête à partager son amour de la musique avec le monde entier. Comme indiqué, les deux personnages seront disponibles à l'achat le 26 novembre en tant qu'invités jouables dans le DLC ! Les joueurs peuvent anéantir les autres joueurs en incarnant Godzilla, les bananes étant remplacées par des trains, ou traverser les différents niveaux en incarnant Miku, en récupérant des notes de musique à la place de bananes.

La tenue NIJISANJI disponible en téléchargement

Pour les fans de VTubers, un ensemble de COUPE NIJISANJI UKIUKI – comprenant un t-shirt et une boule du singe portant le logo de la Coupe NIJISANJI UKIUKI, ainsi qu'une tenue inspirée de Saegusa Akina de NIJISANJI – sera disponible le 26 novembre en téléchargement gratuit sur le Nintendo eShop !

Baston Super Paf ajouté au mode Bataille

Baston Super Paf est un nouveau mode multijoueur qui sera ajouté au mode Bataille dans le cadre de la mise à jour 2.00. Ici, les joueurs peuvent faire voler leurs adversaires en les éjectant de la carte à l'aide d'un gros gant de boxe ! Les joueurs peuvent utiliser des panneaux disséminés à travers le niveau pour renforcer leurs gants de boxe jusqu'à deux fois afin de rendre les coups de poing encore plus puissants, augmentant ainsi la quantité de dégâts causés. Ils peuvent également stocker jusqu'à deux fois les dégâts en un seul coup de poing. Plus les dégâts stockés sont importants, plus il est facile de repousser les adversaires. Le joueur qui a le plus de points à la fin du tour gagne ! Par ailleurs, un nouveau niveau a été ajouté à la Chasse aux bananes.

Un nouveau contenu palpitant pour le mode Aventure

Le mode Aventure a bénéficié de diverses mises à jour pour améliorer l'expérience des joueurs à la recherche de la Banane légendaire dans la mise à jour 2.00, y compris un ensemble amusant de nouvelles règles :

Le mode Contre la montre comprendra désormais une nouvelle option Bonus de banane dans laquelle les joueurs pourront récupérer des bananes pour réduire leur temps total.

Le défi Aucun raté met les joueurs à l'épreuve pour déterminer jusqu'où ils peuvent survivre en mode Aventure avec une seule vie.

met les joueurs à l'épreuve pour déterminer jusqu'où ils peuvent survivre en mode Aventure avec une seule vie. Super vitesse fait rouler les boules des joueurs encore plus vite. Ne tombez pas du niveau !

Entrez dans le monde de votre personnage avec Singe voit, où les joueurs peuvent voir le monde depuis l'intérieur de leur boule !

Les singes les plus courageux peuvent faire valoir leurs compétences grâce à des parcours encore plus difficiles dans les niveaux Ultime EX.

Une fonction Nouvel essai rapide a également été ajoutée et permet aux joueurs de recommencer immédiatement un niveau sans mettre le jeu en pause. De plus, lorsque vous jouerez au mode Aventure avec des amis, vous n'aurez plus à dissoudre votre salle pour passer d'un monde à l'autre.

La dernière mise à jour comprendra également une foule de nouveautés, dont une fonction de sélection aléatoire des personnages, une fonction d'achat en gros dans la boutique du jeu, la possibilité de reporter les données de sauvegarde de la démo, des options de couleur pour les noms des joueurs, et bien plus encore.