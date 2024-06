Super Monkey Ball Banana Rumble - Sonic et ses amis s'invitent dans la course avec le DLC SEGA Pass

Cela faisait longtemps que nous n'avons pas eu l'occasion de poser nos mains sur un tout nouvel épisode de la licence Super Monkey Ball. Et pourtant c'est bien ce 25 juin que nous aurons l'occasion de découvrir Super Monkey Ball Banana Rumble en exclusivité sur Nintendo Switch. Le dernier trailer met en avant l'un des DLC du jeu sobrement intitulé SEGA Pass, qui permettra aux joueurs d'intégrer Sonic et ses amis au casting des petits singes, soit un total de 6 personnages jouables.

Préparez-vous à courir, à faire des roulades et des accélérations en rotation : Sonic, Tails, Knuckles et Amy rejoignent AiAi et ses amis dans leur aventure épique ! Les quatre personnages seront jouables dans les modes Aventure et Bataille, chacun disposant de ses propres caractéristiques pour venir à bout des niveaux. De plus, et seulement pour ces quatre personnages, les bananes à ramasser en jeu se transformeront en anneaux dorés pour rendre hommage à la célèbre franchise.

Les fans qui achètent l'Édition Deluxe numérique de Super Monkey Ball Banana Rumble sur le Nintendo eShop, au prix de 69,99 €, recevront l'édition standard du jeu ainsi que le SEGA Pass, qui inclut un total de SIX personnages jouables – Sonic, Tails, Knuckles, Amy, et deux personnages jouables supplémentaires – venant tout droit de célèbres franchises SEGA, accompagnés de 15 objets de personnalisations bonus issus de l’univers de SEGA.

Le SEGA Pass sera également disponible à l'achat séparément pour 24,99 € : celles et ceux qui opteront pour l'Édition Deluxe numérique feront donc des économies ! Tout le contenu sortira dans les mois à venir.