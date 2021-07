Super Monkey Ball : Banana Mania - SEGA confirme que la version Nintendo Switch tourne en 60FPS

Super Monkey Ball : Banana Mania fait partie des jeux qui sortiront à la rentrée et viendront grossir le catalogue 2021 de la Nintendo Switch. Si on savait déjà que le jeu intégrerait des commandes gyroscopiques de façon à diriger AiAI et ses amis, SEGA vient de publier un tweet pour annoncer que la version Nintendo Switch tournera bien en 60FPS, ce qui est une très bonne nouvelle surtout pour un titre aussi précis. Par contre, nous ne savons toujours pas si le jeu aura droit à son propre amiibo, comme une rumeur lancée il y a quelques semaines nous le laisse espérer...

Pour rappel, Super Monkey Ball : Banana Mania est attendu le 5 octobre prochain sur Nintendo Switch. Pour avoir des infos sur Super Monkey Ball : Banana Mania, rendez-vous sur notre news dédiée.

The Nintendo Switch version of Super Monkey Ball Banana Mania will feature gyroscopic controls! ????



We can also confirm it'll be running at 60FPS! ????#SuperMonkeyBall #BananaMania pic.twitter.com/wiR1yDw35e