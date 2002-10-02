Super Mario Sunshine de retour sur Nintendo Switch 2 via les Nintendo Classics

Initialement sorti en 2002 sur GameCube, Super Mario Sunshine est un Mario 3D inoubliable et très singulier de par son environement ensoleillé; une île paradisiaque avec un hôtel, un port, des plages,etc.

Cependant, il a autant de fans que de détracteurs; certains lui reprochant sa difficulté mal dosée notamment à cause de passages de plateformes très ardus...

Déjà réapparu en 2020 dans la compilation Super Mario 3D All-Stars sur Nintendo Switch, le jeu s'apprête à revenir dès le 14 août prochain dans sa version originale via l'application Nintendo Classics : GameCube du Nintendo Switch Online + Pack Additionnel de la Nintendo SWITCH 2.

Une très belle occasion de (re)découvrir ce petit morceau d'histoire qui reste une vraie pépite.

Pour finir, notez que l'application Nintendo Classics : GameCube du Nintendo Switch Online + Pack Additionnel de la Nintendo SWITCH 2 permet désormais de (re)jouer à The Legend of Zelda : The Wind Waker, Soul Calibur 2, F-Zero GX, Mario Smash Football, Chibi-Robo!, Luigi's Mansion, Fire Emblem: Path of Radiance, Wario World, Pokémon XD : Le Souffle des Ténèbres et, donc bientôt, à Super Mario Sunshine.

En attendant d'autres détails, nb'hésitez pas à vous exprimer en commentaires.

LIRE AUSSI : Et si SUPER MARIO SUNSHINE était sorti sur Game Boy Advance ?

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