Super Mario Party Jamboree s'offre un aperçu détaillé en vidéo

Annoncé comme la version la plus aboutie à ce jour de la saga Mario Party, Super Mario Party Jamboree s'apprête à dévoiler ses atouts à la mi octobre en exclusivité sur Nintendo Switch. Avec 22 personnages et 110 mini-jeux au compteur, Nintendo compte bien en mettre plein la vue aux joueurs. En attendant de découvrir notre test dédié dans les prochaines semaines, nous vous proposons de visionner ci-dessous le dernier trailer en date du jeu, durant plus de 5 minutes. Pour rappel, Super Mario Party Jamboree sera disponible le 17 octobre 2024 sur Nintendo Switch.

Préparez-vous pour une fête incroyable avec Super Mario Party Jamboree sur Nintendo Switch. Qu’il s’agisse de faire la course dans des manèges ou de jouer au minigolf avec les commandes par mouvements, ce ne sont pas moins de 110 mini-jeux, un record pour la série, qui vous attendent. 22 personnages du Royaume Champignon – plus que dans n’importe quel autre Mario Party – sont prêts à faire la fête. Le mode Mario Party propose sept plateaux, dont cinq nouveaux plateaux et deux nouvelles versions de plateaux classiques des précédents opus de Mario Party. Les joueurs peuvent jouer au mode Mario Party en local avec des amis, ou en ligne avec des joueurs du monde entier. Dans Super Mario Party Jamboree, si vous gagnez certains mini-jeux spéciaux, vous vous faites un camarade Jamboree. Chaque camarade possède une capacité spéciale permettant, par exemple, de copier les objets d’un autre joueur ou de se téléporter ailleurs de façon aléatoire. Munissez-vous de vos manettes Joy-Con et lancez-vous dans trois modes de jeu inédits utilisant les commandes par mouvements : Aventures aériennes, Usine Toad et Cuisine en cadence. Les joueurs peuvent également s’affronter et faire équipe avec d’autres joueurs du monde entier dans une série de Défis de Bowser incluant Koopathlon et Brigade anti-Bowser.