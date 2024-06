Zelda, Mario & Luigi, Dragon Quest - Les futurs hits de la Nintendo Switch sont disponibles en précommande

Pour une console en fin de vie, il faut avouer que la Nintendo Switch a encore pas mal de cartouches dans son chargeur. Le dernier Nintendo Direct a été l'occasion de pouvoir constater que Nintendo sait encore proposer autre chose que des remakes sur sa console hybride. Entre le nouveau Mario & Luigi ou encore le premier jeu officiel de la licence The Legend of Zelda où l'on incarne principalement la princesse, les joueurs auront de quoi s'amuser d'ici la fin de l'année. Les futurs hits sont d'ailleurs disponibles dès à présent en précommande, nous vous laissons ci-dessous les découvrir, et pourquoi pas, les précommander via nos liens partenaires.

Nintendo Switch Lite - Hyrule Edition

Date de Sortie : 26 septembre 2024

Romancing Saga 2: Revenge of the Seven

Date de Sortie : 24 octobre 2024

