Super Mario Party à la plage en "mod" vacances

Super Mario Party est le dernier jeu de la série Mario Party et le premier à sortir sur Nintendo Switch. C'est un peu l'épisode du renouveau puisqu'il n'est pas numéroté et apparaît d'une certaine façon comme une nouvelle version de l'épisode original. Bien que nous n'en parlions plus très souvent, le jeu fait partie des gros succès de la Nintendo Switch avec plus de 10 millions d'exemplaires écoulés depuis sa sortie il y a moins de deux ans. (voir ici.)

Cependant, si le jeu refait parler de lui aujourd'hui c'est à cause d'un joueur du nom d'Hawky qui a eu l'idée de lui donner un petit air de vacances avec un "mod" spécial plage, le "Beach Party Pack" qui met tout le monde en maillot de bain... Et pourquoi, pas ? Au moins, c'est de saison... Pour autant, pas sûr que Nintendo apprécie l'attention... En attendant, pour le moment, vous pouvez voir à quoi cela ressemble avec les vidéos ci-dessous.

