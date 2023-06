Super Mario OREO : une édition limitée du célèbre biscuit débarque aux États-Unis

L'invasion Super Mario continue dans le sillage du succès du film. En attendant la sortie de nombreux jeux Mario, annoncés lors du dernier Nintendo Direct (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI), notre plombier favori se retrouve sur les paquets des célèbres biscuits OREO dans une édition limitée, pour le moment disponible qu'aux États-Unis. Outre le packaging aux couleurs de Mario, chaque paquet de Super Mario OREO renferme des biscuits OREO remplaçant ces ornements habituels par des motifs reprenant les personnages du Marioverse. Il y en 16 différents à découvrir aléatoirement dans chaque paquet. En attendant de retrouver, peut-être un jour, ces Super Mario OREO dans les rayons des magasins français, retrouvez quelques images sur cette page.

La princesse Peach a disparu et Bowser tente de prendre le contrôle du royaume des champignons ! Avec un assortiment aléatoire de dessins de personnages Super Mario™ dans chaque paquet, vous pouvez trouver les bons biscuits OREO pour aider Mario et les autres héros à vaincre Bowser et à sauver le royaume. Participez en scannant le code QR qui se trouve au dos du paquet. Découvrez les 16 motifs des biscuits Super Mario™ avec ces biscuits sandwichs au chocolat Super Mario OREO™ en édition limitée. Chaque paquet de ces biscuits au chocolat à tremper suprêmement contient des biscuits OREO certifiés casher avec une garniture à la crème OREO originale entre deux gaufrettes au chocolat qui présentent des dessins uniques de Super Mario™. Servez ces biscuits OREO sur le thème de Super Mario™ comme en-cas après l'école ou emportez-en pour de délicieux en-cas au bureau. Ces biscuits à grignoter sont également parfaits pour les anniversaires, les fêtes ou pour les mélanger à vos desserts préférés. L'emballage refermable avec une languette facile à tirer permet de conserver la fraîcheur des biscuits au chocolat et est parfait pour le grignotage et le partage.