Super Mario 3D All-Stars reçoit une mise à jour qui ajoute des options de caméra et la compatibilité avec le pad GameCube pour Super Mario Sunshine

La mise à jour était attendue (voir ici) et la voilà : Super Mario 3D All-Stars vient de recevoir une mise à jour le faisant passer en version 1.1.0. et ajoutant principalement des options de caméras aux trois jeux disponibles : Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy. Désormais, les joueurs ont le choix entre des commandes "modernes" ou "classiques" permettant d'inverser ou pas les commandes des caméras, ce qui était une demande des joueurs depuis... des années ! Mais la mise à jour ajoute une petite surprise puisque Super Mario Sunshine est désormais compatible avec le pad... GameCube ! Une bonne surprise qui permet de retrouver (presque) les sensations d'origine. Evidemment, il vous faut pour que cela fonctionne (outre la manette) l'adaptateur de manette GameCube (qui avait été mis au point à l'époque de la sortie du Super Smash Bros de la Wii U) sachant qu'il faut deux ports USB de libre et que, donc, cela n'est pas possible sur Nintendo Switch Lite.

Par ailleurs, si cela fonctionne plutôt bien (d'après notre essai) il faudra se réhabituer car entre temps d 'autres réflexes liées aux manettes actuelles ont été acquis et c'est difficile de revenir "en arrière"... De plus, dans le jeu, rien n'indique que le pad GameCube est compatible et les boutons n'apparaissent pas non plus à l'écran. Quoiqu'il en soit, cela reste malgré tout une bonne nouvelle qui laisse plus de choix aux joueurs. Retrouvez le détail de la mise à jour ci-dessous.