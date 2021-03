Super Mario 35th Anniversary : rétrospective sur l'histoire de Bowser l'un des méchants les plus populaires de la pop culture

Nous avons tendance à l'oublier mais lui aussi à le droit à sa part du gâteau dans cette affaire et pourtant il est l'un des personnages les plus emblématiques de sa série, si ce n'est le plus connu dans le monde du jeu vidéo nous voulons bien parler de Bowser. Il est perçu comme étant un personnage récurrent et important par les joueurs, dont l'apparence et ses interventions ont su évoluer au fil des années aux côtés de Mario depuis 1985 dans Super Mario Bros. premier du nom. Bowser est si charismatique que son image est maintenant ancrée dans la pop culture d'aujourd'hui figurant auprès des plus grands.

Comme vous le savez depuis 2020 , nous célébrons les 35 ans de Mario, mais quand est-il de Bowser dans cette histoire ? Pas de panique, Nintendo ne l'a pas pour autant oublié et lui a dédié une courte vidéo sur sa chaîne Youtube résumant ses plus grandes apparitions dans sa série. Débutant sa carrière dans Super Mario Bros. passant par Super Mario 64 ou encore Super Mario Maker 2 pour finalement apparaître dans le dernier opus de la licence en "Dark Bowser" à savoir Super Mario 3D World + Bowser's Fury, Bowser semble être là sur tous les fronts peu importe l'opus de la série.

Découvrez sans plus attendre cette courte rétrospective ci-dessous. Et vous, aimeriez-vous voir un jour venir un jeu où l'on contrôle Bowser ? Cela permettrait à Nintendo de diversifier ses jeux Mario mais aussi de rendre hommage un l'un des antagonistes les plus célèbres du monde du jeu vidéo. N'hésitez pas à nous dire votre avis en commentaire.

Source : Youtube