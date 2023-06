Summum Aeterna sera de sortie le 14 septembre sur Nintendo Switch

La licence Aeterna continue de s'étoffer avec la sortie future du dernier opus Summum Aeterna. Attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents, Aeternum Game Studios vient de dévoiler que leur rogue-like sera officiellement disponible en sortie simultanée à partir du 14 septembre 2023 .

Summum Aeterna est en accès anticipé depuis l'été dernier sur Steam, et reçoit continuellement des mises à jour de contenu et des améliorations de performance depuis. L'un des points forts de ce titre Roguelite, qui le différencie des autres jeux du genre, est ce que l'on appelle la "mécanique des graines". Les mondes sont créés à partir de graines grâce à un système qui permet au joueur de générer des aventures à sa guise, en ajoutant, supprimant et modifiant les différents éléments qui conditionnent le monde. C'est pourquoi chaque nouvelle aventure est différente de la précédente, ce qui fait que le comportement des ennemis, la taille de la carte, le décor et bien d'autres facteurs diffèrent à chaque fois. Le titre pousse cette personnalisation encore plus loin avec l'inclusion des influences, une mécanique encore plus radicale qui rend chaque nouveau run encore plus chaotique et unique que le précédent.