Summum Aeterna s'offre un DLC gratuit pour 2023

Disponible depuis le 14 septembre 2023, Summum Aeterna est un mélange Metroidvania / Roguelite développé par Aeternum Game Studios et préquel de Aerterna Noctis. Manifestement satisfait des bons résultats de son dernier titre, le développeur vient tout juste d'annoncer la sortie d'un nouveau DLC gratuit d'ici la fin de l'année 2023 sur Nintendo Switch et supports concurrents dénommé The Witcher Awakening. Si nous n'avons pas encore d'images du contenu, nous vous laissons découvrir ci-dessous le communiqué officiel des développeurs.

The Witcher Awakening comprendra une série de nouveaux éléments de gameplay qui ajouteront des heures de plaisir à la version actuelle. Ce DLC gratuit vise à inclure un nouveau type d'armes, les "ornements". Ces artefacts magiques fonctionnent très différemment des autres armes, obligeant les joueurs à adopter un nouveau style de jeu pour vaincre les boss finaux et les hordes d'ennemis.