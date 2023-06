Summum Aeterna disponible en septembre 2023 sur Nintendo Switch

Sorti il y a un an sur Steam et se présentant comme la préquelle de Aeterna Noctis, le jeu Summum Aeterna sortira finalement sur Nintendo Switch et consoles concurrentes dans le courant du mois de septembre 2023. L'info a été dévoilée lors du showcase de Aeternum Game Studios.

Summum Aeterna, la préquelle d'Aeterna Noctis, est un jeu Roguelite qui combine des mécanismes de world crawler jamais vus dans le genre avec un système de combat rapide et un style artistique 2D unique. En incarnant le Roi des Ténèbres, un puissant seigneur de guerre condamné à la vie éternelle, vous explorerez des territoires inexplorés peuplés de trésors, de pièges, de hordes d'ennemis et de boss puissants. Explorez des territoires sauvages, descendez dans les profondeurs les plus dangereuses d'Aeterna et combattez jusqu'à la fin de chaque monde... Si vous le pouvez !