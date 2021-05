Subnautica : Below Zero : comparaison version Xbox One vs Nintendo Switch

Depuis quelques jours Subnautica et Subnautica: Below Zero sont disponibles sur l'eShop de la Nintendo Switch (et vendu en pack en version boîte) Jeux d’aventure sous-marin grâce à Nintendo World report, on peut se faire une idée sur le jeu et comparer ses graphismes à ceux de la version Xbox One même si, il faut garder en tête, que les vidéo ont souvent du mal à restituer la qualité globale des jeux. En prime, Subnautica: Below Zero retrouvez notre vidéo de sur Nintendo Switch.

Pour rappel, Subnautica et Subnautica: Below Zero sont disponibles, chacun au prix de 29,99€ sur l'eShop. Notre test de Subnautica: Below Zero est aussi à lire ICI

Below Zero est un jeu d'aventure sous-marin sur un monde océanique extraterrestre. Il s'agit d'un nouveau chapitre dans l'univers Subnautica, développé par Unknown Worlds. Retour sur la planète 4546B Plongez dans une aventure sous-marine glaciale. Below Zero est situé dans une région arctique de la planète 4546B. En tant que scientifique posté à une station de recherche sur la surface de la planète, vous êtes chargé d'étudier les objets extraterrestres... La station spatiale Vesper orbite au-dessus de vous, envoyant des fournitures, des instructions, et recevant des échantillons que vous lancez de la surface. Lorsqu'une catastrophe frappe la station de recherche, vous devez improviser pour survivre : construire des habitats, récupérer des ressources, chasser pour trouver de la nourriture et fabriquer du matériel. Explorez de nouveaux biomes Nagez sous la voûte de Twisty Bridges, éclairée en bleu. Naviguez sur des glaces perfides à la surface de l'océan. Escaladez les pics couverts de neige et aventurez-vous dans des grottes glacées. Manœuvrez entre les conduits thermiques à vapeur. Below Zero présente des environnements entièrement nouveaux pour votre survie, vos études et votre exploration. Découvrez de nouvelles formes de vie dans les profondeurs glacées de 4546B. Naviguez à travers le géant Titan Holefish, échappez au Brute Shark agressif et rencontrez l'adorable Pengwings. Certains résidents de l'océan gelé vont vous aider, et certains pourraient essayer de vous nuire. Un océan d'intrigue Qui étaient les aliens venus ici auparavant ? Pourquoi étaient-ils sur cette planète ? Pouvez-vous faire confiance à vos commandants ? Below Zero prolonge l'histoire de l'univers Subnautica, plongeant plus profondément dans le mystère introduit dans le jeu original.

