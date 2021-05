Subnautica: Below Zero nous balance sa bande-annonce de lancement

Stand Alone de l'excellent Subnautica sorti en janvier 2018 (après un long early access) Subnautica: Below Zero est désormais disponible sur toutes les plateformes. Pour l'occasion et comme toute grosse sortie qui se respectent, il vient nous déballer ici sa belle bande-annonce de lancement. Pour 29,99 euros le jeu est désormais achetable sur l'eShop de la Nintendo Switch, le premier opus est lui aussi disponible sur Nintendo Switch pour le même prix. Il est à noter qu'une édition physique contenant les deux jeux est elleaussi sortie au prix de 49,99 euros soit une économie d'une grosse dizaine d'euros.

Allez-vous craquer et affronter les ténèbres infinies de l'océan extraterrestre de la duologie Subnautica ?