Street Fighter 6 - Alex revient sur le ring

Apparu pour la première fois dans Street Fighter III: New Generation, le catcheur professionnel Alex a repoussé ses limites et a intégré de nouveaux coups à son répertoire à l'occasion de son arrivée sur Street Fighter 6. Les joueurs vont pouvoir découvrir Alex dans les trois modes de jeu : « Fighting Ground » où ils pourront l’incarner, « World Tour » où il officiera en tant que nouveau Maitre, et « Battle Hub » où ils pourront intégrer son style et ses coups spéciaux à leur Avatar. Nous vous laissons découvrir sont trailer ci-dessous.

Alex possède une panoplie importante de postures, de coups de pied, de charges, de frappes de soumissions et de projections, provoquant des dégâts considérables. Grâce à sa nouvelle posture « Prowler Stance », il dispose de nouveaux coups et combos qui ne manqueront pas de faire sensation sur le ring. Une fois l’entrainement acquis auprès de lui dans le mode World Tour, il sera possible d’utiliser son style de combat et ses coups spéciaux pour l’Avatar dans le Battle Hub, ou de l’incarner dans le mode Fighting Ground.

D'autres mises à jour sont disponibles parallèlement à la sortie de Alex, notamment :

Costume 4 de Dee Jay et Elena : Dee Jay et Elena viendront mettre le feu ce printemps et rejoignent les bénéficiaires de la célèbre série de vêtements de plage ! Dee Jay porte un short de bain, tandis qu'Elena arbore un ensemble à imprimé zébré, profitant de la majesté naturelle du littoral. Le trailer de ces nouveaux costumes est disponible ici.

: Dee Jay et Elena viendront mettre le feu ce printemps et rejoignent les bénéficiaires de la célèbre série de vêtements de plage ! Dee Jay porte un short de bain, tandis qu'Elena arbore un ensemble à imprimé zébré, profitant de la majesté naturelle du littoral. Le trailer de ces nouveaux costumes est disponible ici. Ajustements de l'équilibre du jeu : l'ensemble des personnages de Street Fighter 6 a fait l'objet d'ajustements dans le cadre d'une mise à jour globale visant à rééquilibrer le jeu. Pour plus d'informations sur ces changements, il est possible de consulter les notes de mise à jour.

• Collaboration Mega Man Star Force & Battle Network : dès aujourd’hui, les joueurs qui se connectent à Street Fighter 6 peuvent obtenir des objets spéciaux issus de cette collaboration et se rendre dans le Battle Hub pour découvrir des décorations sur le thème de Mega Man, disponibles pour une durée limitée.

Collaboration avec JAM Project : tous les joueurs de Street Fighter 6 auront accès à de nouveaux équipements pour avatar arborant un logo de collaboration spécial créé par l’équipe de Street Fighter 6, qui reprend une version unique du logo de JAM Project, les auteurs du thème musical d’Alex : Hope is Born.

La troisième année de Street Fighter 6 continue de plus belle avec cette arrivée fracassante d’Alex, après celles de Sagat et C. Viper. Plus d’infos prochainement pour la suite et fin de cette saison qui se clôturera avec l’arrivée de l’inattendue Ingrid, à la fin du printemps !